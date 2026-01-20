明治は「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル」シリーズから、冬季限定の新商品「同 とことんショコラ」と「同 とことん珈琲」を発売する。シリーズ4年目となる今年は従来よりも苦みを強め、甘味以外の風味を際立たせることで、大人向けの味わいを一段と高めた。「とことんショコラ」は1月27日からCVSで先行発売し、2月9日から全経路で期間限定発売する。「とことん珈琲」は2月9日から全国で期間限定発売する。内容量はい