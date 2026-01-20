1月20日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、timelesz・菊池風磨がVTR出演。自身のプライベートや、メンバーとの思い出について語った。【関連】timelesz菊池風磨「僕以外の7人で…」いまだに根に持っているメンバーの行動とは？自らのプライベートを自己分析するという企画の中で、自身を“大勢よりのアウトドアタイプ”であると分析した菊池は、「僕、大勢でどこか行くとかって結構あるんですよ」とコメント。続けて、「仕事がない時