愛知県みよし市で20日午後、ペット用品などを扱う会社の倉庫から出火し、消火活動が続いています。消防によりますと、みよし市三好町にあるペット用品などを扱う「野々山商事」の倉庫で午後4時過ぎ、「黒い煙が出ていて爆発音がした」などと消防に通報が相次ぎました。消防車など17台が出て消火活動が続いていますが、これまでのところケガ人は確認されていません。風が強いため、延焼の恐れもあるということです。