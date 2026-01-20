きょう（20日）は二十四節気の一つ「大寒」ですが、週末にかけて今シーズン最強の寒波が襲来するとみられています。厳しい寒さによる体調の変化などに注意が必要です。 【写真を見る】【最強寒波】あす20日朝の最低気温は津山でマイナス3℃、岡山でマイナス2℃、高松でマイナス2℃の予想雪や路面の凍結に注意 気象台によりますと、中国地方ではあすから25日ごろにかけて今シーズンで最も厳しい寒さが予想されて