近年、日本にきた観光客が日本の包装の技と美しさに魅了され、その様子がソーシャルメディアを通じて海外に発信され注目を集めている。本記事では、日本独自の進化を遂げた包装の魅力と背景について、視覚、所作、こころという3つの美の視点から紹介する。photo by ©FASHION HEADLINE1. 歴史 ― 布の「包」から紙の「包装」へ 日本の「包装」の美学は、古くから息づく「包む」文化に根ざしている。奈良時代から平安時代（8世