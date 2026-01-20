21日(水)以降も冬型の気圧配置は続き、上空もかなり強い寒気が流れ込むでしょう。22日(木)にかけては山陰から北陸ではまとまった雪が降るおそれがあります。日本海側の地域では大雪の状態が長い期間続くおそれもあり、交通障害などに注意・警戒が必要です。21日(水)午前9時の予想天気図です。20日から冬型の気圧配置になり、その状態が続きそうです。22日(木)午前9時の予想天気図ですが、日本海の縦の等圧線の間隔が小さくなってい