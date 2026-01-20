名古屋市南区の名鉄・大江駅に登場した真っ赤な車両。資材を運ぶレア車両の乗車体験イベントが名古屋で開かれました。この車両は、線路の補修などで、レールや砂利などを運搬する名鉄の電気機関車「EL120形」。デビュー10周年を記念した20日のイベントでは、応募で当選した鉄道ファンが、運転台でその走りを体験しました。10代：「とってもすてきでした。普段乗れない運転台の中に、さらにこの事業用車両に乗る