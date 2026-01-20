銀座の名店が監修した海鮮恵方巻に、岡山県のチヌを使ったなめろう太巻。名古屋のイオンモール熱田で、今年の恵方巻がお披露目されました。今回はシェアして食べる恵方巻もあり、2026年にちなんで26種類の食材が入ったものは、直径が14センチ・重さ1.7キロもある“ごくぶと巻き”です。また、57個の巻きずしが詰まったパーティーセットも取り揃えています。イオンの恵方巻は、1月25日までネット予約も受