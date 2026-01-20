日本付近は21日から25日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。21日は北日本から西日本の日本海側を中心に雪が降り、雷を伴う所があるでしょう。風が強まり、ふぶく所もありそうです。大雪や路面凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。北日本から西日本の太平洋側でも雲が広がりやすく、所により雪や雨が降る見込みです。沖縄はくもりや雨となるでしょう。最高気温は全国的に平年並みか低