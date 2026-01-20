◆大相撲初場所１０日目（２０日・両国国技館）関脇・霧島（音羽山）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に寄り切られ、２敗に後退した。過去１４勝６敗と合口のいい相手に左をのぞかせたが、突っ張り合いから右四つに組み止められると、押し切られた。５日目に、小結・王鵬（大嶽）に敗れたものの、安定した相撲を展開している。２０２３年春場所、九州場所と２度の優勝を飾っている実力者だが、２４年夏場所で大関から陥落。再び大関