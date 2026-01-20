試合中に首を負傷し一時動けなくなった“邪道”大仁田厚（６８）が２０日、都内の病院を受診し頚椎損傷で全治２週間と診断されたことがわかった。大仁田は、１８日に広島産業会館で開催された「広島プロレスフェスティバル」でのインイベントで雷神矢口、長谷川一孝と組みミスター・ポーゴ、岡田剛史、怨霊とスクランブルバンクハウス有刺鉄線地獄デスマッチで対戦した。試合中に大仁田は怨霊を捕らえ、テーブルパイルドライバ