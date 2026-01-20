◆大相撲初場所１０日目（２０日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・王鵬（大嶽）を上手出し投げ、連敗を止め、７勝目とした。過去５勝５敗（不戦敗を含む）の同期生に、右を差し、左で上手を取り、相手が出てくるところを投げた。前日は、西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）に、もろ手突きで圧力をかけられず、引いてしまい、完敗。８日目の東前頭４枚目・大栄翔（追手風）戦に続き、連敗し、横綱初Ｖに向け痛恨の