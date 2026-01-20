元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里が４３歳の誕生日を迎えたことを報告した。２０日に４３歳の誕生日を迎えた矢口は「本日私レベル４３になりましたゲーム好きとしてはまだまだですね」と報告。「日々の早過ぎるスピードに置いていかれないように、一日一日を大切に過ごしていきたいと思っております」とつづり、笑顔の自撮りショットを披露。続けて「応援してくれている皆さんみんなに助けられて支えられて私は