阪神・掛布雅之ＯＢ会長がインスタグラムを開設した。「色々なことを発信していけたらと思います！」と初投稿。さらに２４日に行われる岡田彰布氏とのレジェンドトークショーも告知するなど、７０歳となったミスター・タイガースがＳＮＳでも精力的に活動していく。