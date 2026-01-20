阪神は２０日、５月１５日から１７日の広島戦（甲子園）で「ＴＯＲＡＣＯＤＡＹ２０２６」を開催することを発表した。今年のテーマは「ハチャメチャかわいい」とし、メインビジュアルにはＴＯＲＡＣＯからの声を元に選出された８選手が登場する。さらに５月１５日、１６日の２日間はＴＯＲＡＣＯＤＡＹ限定ユニホームを配布する。