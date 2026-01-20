ヴィンセントの区間記録に１秒に迫る走りを見せた早大・鈴木琉胤 photo by AFLO世代ナンバーワン選手としての資質を存分に発揮した快走だった。早稲田大の鈴木琉胤（１年）は４区区間賞を獲得。区間新記録にあと１秒まで迫ってみせた。「シン・山の神」の激走に隠れる形となったが、その存在感が放つ輝きは、来季以降へのさらなる成長曲線へと続いていく。早大は今春も有力な選手が入学予定。だが、鈴木は「圧倒的な個」を磨くこと