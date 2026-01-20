９区で区間歴代４位の記録で後続との差を広げた早大・小平敦之 photo by AFLO優勝が遠くなりつつあった早稲田大の復路で、その流れを断ち切ったのが９区の小平敦之（３年）だった。５位との差を詰められるなか、区間２位、同歴代４位の快走を見せ、その差を開き、総合４位を死守することに貢献。15年前、同じユニフォームで箱根を制した高校時代の恩師も、教え子の走りにその成長ぶりを称えた。来季は駅伝主将の責任も担う。冷静さ