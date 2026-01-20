1月20日 発表 ジェイアール東海フードサービスは、オリジナルスイーツ「ぴよりん」の誕生15周年を記念したキャンペーンを実施する。 「ぴよりん」はひよこのような可愛らしい見た目が特徴のプリン。7月1日に誕生15周年を迎えることを記念して様々な取り組みが実施される。この中で商業施設「NAKAGAWA CANAL DOORS（仮称）」の開業に合わせて、メインエントランス前に高さ7メ&