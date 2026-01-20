創業74年。「長く道具を使ってほしい」という、お菓子道具店ならではの想い浅草駅から「浅草寺」を通りすぎ、徒歩13分ほどの場所にある「馬嶋屋菓子道具店」。74年もの間、かっぱ橋の菓子道具店として第一線を走り続けています。店内には、プロ仕様の製菓・製パンの道具や器具がずらり。抜き型に関しては、およそ1500点以上の品揃え！ スキップフロアの地下1階から2.5階の天井までびっしりと抜き型が吊るされる「クッキータワー」