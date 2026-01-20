コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、店内にある専用のオーブンで焼いて提供する「セブンカフェ ベーカリー」全品が、30円引きとなるキャンペーンを開催する。【写真】カレーパンだけじゃない！30円引きとなる商品（一部）はこちら対象となるのは、「お店で焼いた」「お店で揚げた」シリーズの全品。販売期間は2026年1月21日（水）〜25日（日）の5日間限定となる。対象商品のひとつである「お店で揚げたカレーパン」は、1年間