学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「サラ金」はなんの略？「サラ金」はなんの略か知っていますか？「サラ」は会社員の略です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「サラリーマン金融」を略した言葉でした！サラ金は、サラリーマン・主婦などの消費者個人