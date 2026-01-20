津山市2025年12月20日午前9時ごろ 岡山県は、高病原性鳥インフルエンザが発生した津山市の養鶏場周辺の移動制限を21日午前0時に解除することを決めました。 岡山県の対策本部会議です。 2025年12月、津山市の養鶏場で鳥インフルエンザが発生し、県は養鶏場の半径3km以内を移動制限区域としていましたが、21日午前0時に解除することを決めました。 県はこれまでに約42万4000羽のニワトリを殺処分して焼却。農場