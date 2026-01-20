【メカスマ NEW LINE UP -2026 WINTER-】 1月29日19時よりプレミア公開予定 グッドスマイルカンパニーは、同社ブランド「メカスマ」の新作発表番組「メカスマ NEW LINE UP -2026 WINTER-」を1月29日19時よりプレミア公開する。 「メカスマ NEW LINE UP」では「MODEROID」シリーズ、「THE 合体」シリーズ、「PLAMATEA」シリーズの最新情報の発表を予定している。