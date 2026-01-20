箱根駅伝を沸かせた学生トップランナーたちがこの春、静岡･焼津に集結します。4月に焼津市で開かれる「焼津みなとマラソン大会」が関東インカレのハーフマラソン競技と初めて併催されることになり、20日、記者会見が行われました。毎年4月に開催される「焼津みなとマラソン」の「大学対抗ペアマラソン」には青山学院や國學院など箱根駅伝にも出場する強豪校が数多くエントリーしています。関東学生陸上競技連盟