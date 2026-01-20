米沢市で20日昼すぎ、30代の男性が背後からカッターナイフのようなもので首などを切りつけられる事件がありました。切りつけた人物は現在も逃走中です。近くの住民「こんな事件はこの辺ではこれまでなかった。だから今聞いてびっくりしている」午後0時45分ごろ、米沢市本町1丁目で、30代の男性が帰宅し車を降りたところ、突然背後からカッターナイフのようなもので首などを切りつけられました。男性が振り返ったところ