２０日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７６．３９ポイント（０．２９％）安の２６４８７．５１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３９．６９ポイント（０．４３％）安の９０９４．７６ポイントと４日続落した。売買代金は２３７７億６５８０万香港ドル（約４兆８３１４億円）となっている（１９日は２２５６億８８５０万香港ドル）。中国経済の先行き不透明感