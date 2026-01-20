メルセデス・ベンツGクラス（1979〜2017年） - 38年間メルセデス・ベンツGクラスは多くの国境と社会階級を超え、戦場からビバリーヒルズへと舞台を移し、自動車版アメリカン・ドリームを実現した。原始的なオフローダーからメルセデスの高級モデルへ進化し、ラグジュアリー、性能、そして臆面もない贅沢の代名詞となった。【画像】炭酸飲料より知名度が高い？ 世界中で愛され続ける「国民車」【3世代のフォルクスワーゲン・ビート