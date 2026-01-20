山林工事や災害時に重い物を運ぶために開発された、新型ドローンの発表会が、きょう滑川市で行われました。滑川市のODCが開発したのは、国内トップクラス・最大80キロの荷物を運べる大型ドローン「ODC-X80」です。「空飛ぶトラック」と銘打ったドローンは、地形の影響などで人力での資材運搬の負担が大きい山林工事での活用や、災害で道路が寸断された被災地に、空から仮設トイレを届けることなどを想定していま