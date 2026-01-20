廃止が決まった主な会議政府は20日、内閣官房と内閣府に置かれていた計69の会議体の廃止を決めたと発表した。歴代政権が「看板政策」を進めるために設置したが、当初の目的を達成したなどの理由で休眠状態となっていた。廃止によって職員の負担軽減と業務の効率化を図る狙いだ。存続する122の会議体についても、2028年6月末までに会議の在り方を検討し、改組や期限延長の手続きを取らなければ自動的に廃止する。今後新設する会