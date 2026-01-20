◇大相撲初場所10日目（2026年1月20日両国国技館）23年初場所以来3年ぶりに関脇復帰した高安（35＝田子ノ浦）が、今場所金星2つを獲得している西前頭筆頭の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）を突き出し、7勝3敗とした。立ち合いの体当たりから激しく突っ張った。速い回転で相手を中に入れない。相手が右上手を探る動きを見せたところで踏み込んで押し込み、勝負を決めた。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元関脇・嘉風の中村親