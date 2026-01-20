２０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて３０銭円安・ドル高の１ドル＝１５８円３６〜３８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円３３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円１１〜１５銭で大方の取引を終えた。