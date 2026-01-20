日本維新の会代表を務める吉村洋文大阪府知事が２０日、大阪市の大阪府庁で取材に応じ、１９日に高市早苗首相が表明した衆議院解散総選挙の実施について「大義はある」と語った。国政政党の代表として、解散総選挙の意義について問われた吉村知事は「僕は十分意義があると思います」と言い切った。「今は無所属を入れてギリギリ過半数ですが、これは石破政権、自公政権で得た議席ですから、高市政権の議席ではありません」と現