最強寒波の影響で関東北部でも21日以降、雪が強まる見込みです。そして、すでに関東でも雪が降り始めています。群馬・みなかみ町から、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。みなかみ町ではきょう一日中、雪が舞っています。路面は除雪されていますが、うっすらと雪が積もっています。建物の屋根の上はまだ雪はそれほど多く積もっているわけではありませんが、20日夜から21日にかけては大雪が見込まれています。そういった時の