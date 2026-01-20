中国共産党中央委員会政法活動会議が1月18日から19日まで北京で開催され、全国の人々の安全感は2025年に98．23％に達し、6年連続で98％以上を維持したことが明らかになりました。全国で発生した刑事事件は前年比12．8ポイント減少し、今世紀に入って以来最低となりました。治安事件も同3．5ポイント減少し、治安情勢は引き続き改善傾向にあります。政法機関は昨年、電信ネットワーク詐欺犯罪の取り締まりで重大な成果を挙げました