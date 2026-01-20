東京電力ホールディングスは、きょう予定していた柏崎刈羽原発の再稼働を延期しました。いったい、何が起こったのでしょうか。東京電力HD小早川智明 社長（先月）「1月20日に原子炉を起動し、実際に蒸気を使用した状態でプラントの健全性を確認いたします。スタートラインに立ったところであります」きょう、14年ぶりに再スタートを切るはずだった東京電力の柏崎刈羽原発。しかし、予期せぬトラブルで再スタートは延期され