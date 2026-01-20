歌手・氷川きよしの専属司会をデビュー当時から長く務め、現在は本業の司会のほかに、ラジオパーソナリティーやトークライブの開催、俳優など幅広く活動している西寄ひがし（５２）が２０日、歌手デビューすることが分かった。２１日にＨｉ−ＴＡＮ名義でヒップホップ作品の「もっともだー」を配信リリースする。今回の歌手デビューは、歌謡ショー司会者として３０年の節目を迎え、さらなるチャレンジとして試みたもの。実は、