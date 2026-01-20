トランプ米大統領によるグリーンランド割譲の要求に抗議する人々＝17日、グリーンランドの中心都市ヌーク/Marko Djurica/Reuters（CNN）トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有をめぐって新たな関税を課すと表明したのに対し、欧州が対抗措置を検討している。結果としてこの先、輸入品の価格が大幅に上がり、双方の経済に打撃を与える恐れがある。トランプ氏はグリーンランドへの要求をとてつもなくエスカレート