国民民主党の円より子衆院議員（78）が次期衆院選に新党「中道改革連合」から東京17区で立候補する方針を固めたことが20日分かった。21日に正式表明する。立憲民主党によると、中道へ合流する国民民主の議員が明らかになるのは初めて。