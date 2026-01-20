卓球の全日本選手権シングルスは20日、東京体育館で開幕して男女のシングルス1、2回戦が行われ、女子で12歳の松島美空（田阪卓研）が初戦の2回戦で高杉咲希（トプコン）を3―1で破り、3回戦に進んだ。今大会最年少の11歳、鈴木希華（マイダス）は1回戦に勝ったが、2回戦で加藤亜実（十六フィナンシャルグループ）に0―3で敗れた。男子は元日本代表の木造勇人（関西アカデミー）が初戦の2回戦を突破したが、松平健太（ファー