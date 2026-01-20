¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï1·î22Æü¡¢½©ÅÄ¸©¤Î¶¿ÅÚ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë2¾¦ÉÊ¤ò½©ÅÄ¸©Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¤´¤Þºú¤ª¤à¤¹¤Ó ¤Ü¤À¤Ã¤³»ÈÍÑ¡×(178.20±ß)¡¢¡ÖÌ£Á¹¤¢¤ó¤«¤±¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×(645.84±ß)½©ÅÄ¤ÎÊý¸À¤Ç±ö¿É¤¤¹Èºú¤ò»Ø¤¹¡Ö¤Ü¤À¤Ã¤³¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤´¤Þºú¤ª¤à¤¹¤Ó ¤Ü¤À¤Ã¤³»ÈÍÑ¡×(178.20±ß)¤È¡¢½©ÅÄ»ÔÆâ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹Åù¤ÇÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¡¢Ì£Á¹¤Î¤¢¤ó¤«¤±¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡ÖÌ£Á¹¤¢¤ó¤«¤±¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×(645.84±ß)¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£