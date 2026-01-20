大相撲初場所１０日目（２０日、東京・両国国技館）、大関経験者の幕内朝乃山（３１＝高砂）が幕内金峰山（２８＝木瀬）を力強く寄り切って７勝目（３敗）。幕内では一昨年春場所以来、１年１０か月ぶりの勝ち越しに王手をかけた。取組後は「立ち合いが合わなかった。合わせられなかった自分が悪い」と反省する一方で「しっかり右四つになって寄り切れた」とうなずいた。中盤までの１０日間を終えて「体の状態は悪くない。土俵