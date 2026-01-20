◆大相撲初場所１０日目（２０日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）は、東前頭３枚目・隆の勝（常盤山）を押し出して２敗を守り、勝ち越し。首位に並んだ。相手の強烈な突き押しにも、体勢を崩さず、相手の左手を手繰り、相手の胸を突いて勝利。８日目に関脇・霧島（音羽山）に敗れたが、前日は西前頭２枚目・若隆景（荒汐）を終始攻め続け、白星を挙げ、敗戦を引きずらなかった。１０日目までで、８勝２敗。新大関の場所