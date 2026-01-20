愛犬家としても知られる「デヴィ夫人」ことタレントのデヴィ・スカルノさん（85）が2026年1月18日にインスタグラムを更新し、14歳で死んだ愛犬「モカ」をしのんだ。「私にずーっと抱かれて息を引き取ったのが全てもの慰め」デヴィ夫人は14日に、「私の家で一番心優しいいい子だったモカちゃんが昨夜突然亡くなりました」と報告していた。18日の投稿でも、愛犬との写真を添えて「マイファミリーのモカちゃんが肺炎のため永眠しまし