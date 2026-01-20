薄切り肉が、ころんとした肉だんごに。丸めて焼いて、煮る時間はわずか3分。火の通りがよく、平日の帰宅後でもあっという間に食卓に出せるのがうれしいところです。しいたけのうまみが煮汁に溶けこみ、見た目以上に食べごたえのある一皿に。白いご飯も進みます。『豚だんごと小松菜のうま煮』のレシピ材料（2人分）豚肩ロース薄切り肉……250g 小松菜……2株（約80g） 生しいたけ……4個 〈煮汁〉だし汁……3/4カップ しょうゆ…