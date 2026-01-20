この冬最も長い寒波が、20日（火）から週末にかけて列島に襲来する見込みです。上空1500ｍ付近で-6℃以下の寒気は、降るものがあれば平地でも雨ではなく、雪になる目安の寒気です。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪か “最長寒波”が襲来 最新の寒気･雪シミュレーション 20日（火）ごろから一気に南下し、日本列島をすっぽりと覆う予想になっています。 21日（水）には、東京、大阪、名古屋、広島、