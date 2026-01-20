ライースリペアコンセントレーション提供：勇心酒造 香川県綾川町の勇心酒造は、「ライースリペアコンセントレーションD＋／W＋」を2月13日にリニューアルして発売します。 1854年創業の造り酒屋からスタートした勇心酒造。お米の新しい可能性を引き出すことを目指して、これまで培ってきた知見をもとに、「ライスパワーエキス®」を開発しました。 中でも「ラ