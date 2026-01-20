ユーロドル一時１．１７０１レベル、１月７日以来の高値水準＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル売りが優勢。ユーロドルは一時1.1701レベルに本日の高値を更新した。１月７日以来の高値水準となっている。 EUR/USD1.1698