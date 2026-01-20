通貨オプションボラティリティー各期間で水準上昇、ドル円１週間は８％台乗せ USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.145.667.655.77 1MO8.945.857.896.09 3MO8.975.927.986.39 6MO9.206.248.276.97 9MO9.346.538.507.39 1YR9.386.708.657.62 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.416.336.86 1MO7.927.367.00 3MO