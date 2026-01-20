元「モーニング娘。」で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）が20日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。紺野は「今夜、7時〜9時フジテレビ呼び出し先生タナカ2時間SP芸能界最強【漢字王】決定戦 放送です」と告知。共演者だった「M!LK」曽野舜太との2ショットを披露し「収録の数日後からメキメキとM!LKさん推しになったワタクシ。。推しになるのがあと1週間早かったらー！」とつづった。