練習を公開した巨人の坂本勇＝那覇市巨人の坂本勇人内野手が20日、那覇市内で練習を公開し、プロ20年目の今季の巻き返しへ並々ならぬ決意を見せた。通算2447安打の大打者も、昨季は62試合の出場で打率2割8厘と低迷。「結果を求められる立場。野球がうまくなりたいと思って、毎日過ごしていきたい」と向上心を燃やした。打撃フォームで無駄をなくし、シンプルにしようとしたことが「逆にマイナスになっている可能性がある」と不